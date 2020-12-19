Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи пациентам в ковидной больнице в Курске

Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи пациентам в Курске, которые были переведены из ковидного госпиталя в другие больницы по причине поломки газификатора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росздравнадзора.

Проверка пройдет по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Напомним, почти 40 пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации одного из медучреждений Курска, экстренно перевели в начале ноября в другие больницы города после обнаруженной неисправности в газификаторе, который автоматически подает кислород. Ростехнадзор при проверке оборудования в больнице, где вышел из строя газификатор, выявил некоторые нарушения при техническом обслуживании газификатора. В отношении ответственных должностных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении.

Из-за гибели 14 человек после поломки оборудования было возбуждено уголовное дело.