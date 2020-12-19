Губернатор Тюменской области впервые поучаствовал в киберспортивном матче

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в киберспортивном матче по WORLD OF TANKS. Игра состоялась сегодня в рамках онлайн-турнира Tyumen Cyber Cup 2020, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Матч прошел в тюменском технопарке.

"Сегодня я впервые попробую себя в киберспорте. Как говорят спортсмены, хорошего пинга. Я рад, что наш турнир дает тюменским, югорским и ямальским киберспортсменам возможности для общения и повышения мастерства", - сообщил Моор.

В состав команды главы региона вошли президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и известный тюменский киберспортсмен G1deon.

В сборную экспертов - автор проекта Сyberia sport, event-менеджер Cyber Arena Вячеслав Сидоренко, генеральный директор eSports Central Arena Андрей Михальченко и ведущий киберспортивных мероприятий Даниил Будыкин.

За игрой наблюдали 16,5 тыс. болельщиков.

Одержать победу команде губернатора не удалось. Турнир завершится 20 декабря.