В Кировграде будут судить женщину, за убийство дочери молотком

В Кировграде будут судить 35-летнюю женщину за убийство малолетнего, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Трагедия произошла 16 октября текущего года. По версии следствия, женщина несколько раз ударила молотком по голове свою малолетнюю дочь, которой было всего четыре года. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Проведенные экспертизы показали, что женщина является невменяемой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело направлено в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительных мер медицинского характера.