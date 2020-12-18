18 Декабря 2020
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Общество Курганская область
WorldSkills, танец, танцы, балет (2014) | Фото: Накануне.RU

В пандемию коронавируса курганский клуб устроил онлайн-конкурс танцев

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции неумолимо вносит коррективы в деятельность различных спортивных школ, клубов и секций. Однако в Кургане решили подстроиться под современные реалии и не вешать нос, а организовать онлайн-конкурс танцев.

Идея принадлежит тренерам единственного в Курганской области клуба танцевального спорта "Art of dance". Для участников придумали целых пять номинаций, чтобы каждый конкурсант мог проявить все свои способности по максимуму. Соответственно, будет и пять победителей – по одному в каждой номинации. Участвовать могут как танцевальные пары, так и солисты.

Участники могут заявиться в номинациях "Лучший детский танец", "Лучшая локация танца", "Лучший номер на тему Нового года", "Самая артистичная пара или танцор", "Самые оригинальные костюмы".

"Новый год - это время сюрпризов. Наш тренерский состав подготовил для всех желающих настоящий предновогодний сюрприз. Мы предлагаем танцорам из всех танцевальных клубов Курганской области принять в нем участие. Мы решили, что по опыту наших коллег из других регионов целесообразно сделать именно онлайн-конкурс в таких непростых условиях, многие на самоизоляции, многие переживают за свое здоровье. А как раз именно такой формат позволит проявить себя конкурсантам в полной мере", - отметил тренер Евгений Кетов.

Для участия нужно просто записать на видео свой номер. Ролик, по словам организаторов, не должен быть длительностью более одной минуты. Видеозаписи от участников и пар будут принимать до 27 декабря, а определять победителя будут все желающие пользователи соцсети Instagram с 28 по 31 декабря - ролики с выступлениями будут выложены на странице клуба в этой соцсети. Участники, чьи выступления наберут большее количество "лайков", победят.

"У нас готовы призы. Они символические. Мы договорились с магазином одежды, где шьют танцевальные костюмы, что они предоставят победителям скидки. Также мы подарим сувениры, сладкие призы и мандарины. Как пройдет сама церемония награждения, мы пока не решили. Возможно, что мы передадим призы руководителям тех танцевальных студий, откуда будут заявлены наши победители. И им уже потом призы вручат их тренеры", - добавил Евгений Кетов.

Голосовать можно в аккаунте танцевального клуба "Art of dance" в Instagram. Победители будут объявлены 31 декабря. Для участия видеозапись выступления нужно отправить на адрес электронной почты evgeshkin2005@mail.ru. В письме обязательно нужно указать имя и фамилию ребенка или участников пары, название клуба, а также номера и название номинации.

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В пандемию коронавируса курганский клуб устроил онлайн-конкурс танцев

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Теги: онлайн-конкурс, танцы



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