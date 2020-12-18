18 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Улицы Уралвагонзавода (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

Улицы Уралвагонзавода будут носить имена выдающихся заводчан-руководителей

Трем улицам Уралвагонзавода (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) присвоили имена выдающихся заводчан-руководителей, которые за долгие годы работы внесли весомый вклад в развитие отечественного машиностроения. Торжественная церемония состоялась сегодня при участии генерального директора Концерна "Уралвагонзавод" Александра Потапова и главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

"Сегодняшним событием мы отдаем дань и прославляем память наших старших поколений. Особенно важно, что это мероприятие происходит в год 100-летия отечественного танкостроения, накануне 2021-ого года - года празднования 85-летия Уралвагонзавода. На нас возложена большая ответственность сохранить то доброе, что было создано, и создавать новое. У нас большой завод, мы - город в городе, поэтому было бы хорошо, чтоб каждой улице предприятия было присвоено имя уважаемого человека. Необходимо знать свою историю, сохранять наше богатое наследие и уважать традиции, тогда будет будущее!" - отметил генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

Улицы Уралвагонзавода(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, в качестве трех выдающихся личностей были выбраны первый главный конструктор УВЗ по вагоностроению Дмитрий Лоренцо, первый главный конструктор по криогенной технике Мефодий Веремьев и директор предприятия в 1968-1979 гг. Иван Крутяков. Напомним, что улицы Дзержинского района уже носят названия выдающихся для Уралвагонзавода личностей, что по-своему продолжает добрую традицию.

"Говоря "город Нижний Тагил", мы подразумеваем Уралвагонзавод. Это два имени, неразрывно связанные друг с другом, поэтому такое мероприятие в год, когда город удостоился высокого почетного звания "Город трудовой доблести", особенно важно. Не сомневаюсь, что традиция, которая сегодня начала свою жизнь, продолжится. Самое главное, что молодые ребята, приходя на завод, будут видеть эти фамилии и знакомиться с жизнью и историей завода, этих знаменитых людей, с жизнью города", - сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Дата проведения торжественной церемонии выбрана не случайно, поскольку именно 18 декабря в разные годы здесь проходили значимые для коллектива предприятия события: в 1941 г. собран первый танк Т-34, в 1957 г. – Мефодию Веремьеву присуждена самая престижная награда СССР - Ленинская премия, а в 2008 г. в адрес АО "РЖД" были отправлены первые инновационные вагоны 12-196-01.

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Улицы Уралвагонзавода будут носить имена выдающихся заводчан-руководителей

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Теги: Уралвагонзавод, улицы, Пинаев, Потапов



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