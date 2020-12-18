Председателем общественной палаты Челябинской области избран Николай Дейнеко

Председателем Общественной палаты Челябинской области избран Николай Дейнеко. Соответствующее решение было принято на итоговом пленарном заседании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОП.

Напомним, в марте 2020 г. Олег Дубровин был делегирован от Челябинской области в Общественную палату РФ. В связи с этим Дубровин сложил полномочия председателя региональной Общественной палаты. И.о председателя был назначен Николай Дейнеко.

Также на заседании был избран председатель комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды. Им стал эко-активист Дмитрий Закарлюкин.