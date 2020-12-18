Более тысячи южноуральцев привили от коронавируса

В Челябинской области 1 тыс. 125 человек привито от новой коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 14 декабря в регион поступила вторая партия вакцины от коронавируса. 1700 доз препарата "Гам-Ковид-Вак" доставили на Областной аптечный склад. В первую очередь прививают группы риска – медицинских и социальных работников, учителей школ, преподавателей ВУЗов и СУЗов, сотрудников полиции.

По словам Ирины Гехт, все медицинские организации получили вакцину и начали прививать группы риска.

За южноуральцами, привитыми от коронавируса, установлено медицинское наблюдение. Они находятся на контроле. По словам первого заместителя министра здравоохранения Челябинской области Виктории Сахаровой, вакцину все переносят индивидуально, в небольшом проценте случаев есть гипертермические состояния и легкое состояние озноба, интоксикации.

"Большая часть отмечает легкую переносимость данной вакцины. Дальше мы будем отслеживать формирование иммунитета у этих пациентов, как правило, иммунитет появляется через две – три недели. Никаких осложнений до настоящего времени не зарегистрировано, но время наблюдения пока маленькое. На данный момент поствакцинальных осложнение нет. Для этого создана комиссия по изучению поствакцинальных осложнений, совместно с Роспотребнадзором каждый случай мы будем разбирать, но пока никаких заявлений в комиссию не поступало", – отметила она.