18 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Больничные кровати в коридоре городской больницы на Горошникова в Нижнем Тагиле (2020) | Фото: vk.com/ntzaperemeni

Оперштаб счел приемлемой ситуацию с "коридорными" пациентами в тагильской больнице

В оперативном штабе Свердловской области отреагировали на новость о размещении пожилых пациентов Нижнего Тагила в коридоре хирургического отделения Демидовской больницы на Горошникова. По словам оперштаба, ситуация для медучреждения носит исключительный характер, однако подобное решение никак не отражается на качестве оказания медицинской помощи. Да и пациентам в госпитализации не отказывают.

"Демидовская больница является крупнейшим в округе межмуниципальным медицинским центром. В период распространения новой коронавирусной инфекции и перепрофилирования ряда учреждений, маршрутизация пациентов и заполняемость профильных стационаров варьируется. Ситуация с отсутствием мест в палатах действительно иногда возникает, - сообщают в ведомстве. - Они (пациенты) находятся под круглосуточным медицинским наблюдением. Пациентам не отказывают в госпитализации".

Однако сегодня данная проблема уже была решена. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, основываясь на фото очевидца, судя по которым, в коридорах медучреждения уже отсутствуют личные вещи пациентов. При этом, как пишет автор публикации паблика ВКонтакте "Тагил За Перемены", куда делись пенсионеры – неизвестно.

В оперштабе отметили, что в связи с эпидобстановкой в медучреждении должен быть резервный коечный фонд в отделениях для изоляции пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией в отдельных палатах. "В хирургическом отделении №2 имеется 5 резервных коек, которые крайне редко используются. Сейчас на этих койках пациентов нет. Все пациенты в палатах", - заявили в ведомстве.

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Оперштаб счел приемлемой ситуацию с "коридорными" пациентами в тагильской больнице

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Теги: пожилые пациенты, Нижний Тагил, больничный коридор, кровати



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