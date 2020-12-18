18 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты (2020) | Фото: Mash

Росздравнадзор не выявил нарушений в челябинской больнице, где произошел взрыв

Независимая проверка Росздравнадзора не выявила нарушений или дефектов оказания медицинской помощи в городской больница №2 Челябинска, где произошел взрыв кислородной станции. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, утром 31 октября произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". 26 ноября медицинское учреждение после ремонта возобновила прием пациентов.

В СМИ появилась информация, что в день взрыва в челябинской больнице умерли пациенты. Позже минздрав подтвердили смерть пяти пациентов в ГКБ №2. Однако, по его словам, их смерть не связана со взрывом. Все реанимационные мероприятия были начаты до взрыва. 13 ноября стало известно о смерти еще двух пациентов, эвакуированных из больницы. Власти региона заявляют, что смерть людей не связана со взрывом.

"У нас была независимая проверка Росздравнадзора. Никаких нарушений или дефектов оказания медицинской помощи обнаружено не было. Более того, кислородные концентраторы независимы от системы, а в системе кислород остается еще в течение 10-15 минут после того как поврежден основной газификатор. поэтому здесь Люди погибли от ковида, прежде всего, и от его тяжелой формы течения, скорее всего. Инфекция коварная и после улучшения у многих наступает ухудшение", - отметила Ирина Гехт.

В минздраве будет создана специальная комиссия по последствиям взрыва.

"Давайте посмотрим, кто высказывает сомнение, пригласим и комиссионно вместе с врачами расскажем. Эти вопросы надо снимать. Если у людей есть сомнения, значит их надо разъяснить, чем ждать, когда ситуация будет накручиваться. Давайте создадим комиссию по последствиям взрыва, определим какое-то время, и с родственниками в индивидуальном порядке эту ситуация будем разбирать", - подчеркнула она.

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Росздравнадзор не выявил нарушений в челябинской больнице, где произошел взрыв

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Теги: больница, взрыв, хлопок, коронавирус, Ирина Гехт,



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