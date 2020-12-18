Министр промышленности Свердловской области посетил Уралмашзавод

В ходе рабочей встречи министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин обсудил с руководителями управляющей компании и Уралмашзавода (УЗТМ, входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС) реализацию инвестиционной программы, подразумевающую модернизацию основных мощностей производства.

Помимо этого министру рассказали о развитии новых направлений и наращивании объемов производства в традиционных сегментах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "УЗТМ-КАРТЭКС", за последние годы завод сумел нарастить долю на отечественном рынке дробильно-размольного оборудования, благодаря чему данное направление уже третий год подряд является драйвером продаж.

В ходе экскурсии Пересторонин также оценил процесс обработки деталей н новом оборудовании. По словам директора по производству Уралмашзавода Владислава Бирмана, согласно подсчетам срок механообработки на новом оборудовании по некоторым деталям сократился с 10 до 4 дней. Такой результат позволяет не только увеличивать производительность, но и снижать себестоимость продукции.

"Уралмашзавод идет верным путем. Все, что я увидел сегодня, кардинально отличается от того, что было еще полтора года назад. Проделана колоссальная работа по технологическому переоснащению промышленной площадки, по повышению культуры производства. Уверен, что как минимум ближайшие три года для предприятия будут максимально насыщенными по объемам производства", – отметил Сергей Пересторонин.