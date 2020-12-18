18 Декабря 2020
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Общество В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков опроверг существование эксклюзивной вакцины для Путина

Отдельной эксклюзивной вакцины для президента РФ Владимира Путина не существует, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Первое лицо государства пользуется теми же прививками, теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан страны", - сказал представитель Кремля в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Пескова, создавать отдельную вакцину для кого-то одного, даже если это глава государства, никто не будет.

17 декабря в ходе пресс-конференции Путин рассказал, почему до сих пор не привился от коронавируса. По его словам, те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. "До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я человек законопослушный, и пока этой вакцины не поставил. Но обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - отметил он.

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Песков опроверг существование эксклюзивной вакцины для Путина

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Теги: владимир путин, дмитрий песков, вакцина



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