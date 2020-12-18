В Челябинской области уволят чиновницу минздрава, задержанную за взятку

18 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
гехт ирина альфредовна член совета федерации рф (2015) | Фото: Накануне.ru

В Челябинской области уволят чиновницу минздрава, задержанную за взятку

Начальник управления лекарственного обеспечения минздрава Челябинской области, которая подозревается в получении взятки, будет уволена. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, чиновница была задержана 15 декабря при получении взятки. По версии следствия, она получила от представителя коммерческой организации более 500 тыс. руб. за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности. Суд отправил подозреваемую под домашний арест.

Ирина Гехт сообщила, что в настоящий момент проводится служебная проверка, после которой она будет уволена.

"Министра поставили в известность, что задержан сотрудник. Была выемка документов в кабинете. Сейчас она отстранена от работы, проводится служебное расследование. Я думаю, что результатом будет увольнение, с учетом то, что она и признала вину. Законы государственной гражданской службы предполагают перед увольнением проведение проверки. В ближайшее время она будет закончена и соответственно уволена с занимаемой должности", - отметила она.

Предположительно, чиновница за взятку предоставила персональных данные лиц, имеющими диагноз спинальная мышечная атрофия (СМА).

"В моей логике это не укладывается. У нас в принципе эти детки известны они через "Искорку" и другие благотворительные фонды обеспечивались. Я не понимаю, зачем нужны были эти списки и были ли эти списки, это только наше предположение. Давайте дождемся официальной версии и тогда будем комментировать. Препараты очень дорогие, как правило, у нас не централизованная закупка, а закупка под конкретное судебное решение или через областную клиническую больницу", - добавила она.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области уволят чиновницу минздрава, задержанную за взятку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: взятка, минздрав, суд, домашний арест, Ирина Гехт,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети