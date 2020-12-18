В Челябинской области уволят чиновницу минздрава, задержанную за взятку

Начальник управления лекарственного обеспечения минздрава Челябинской области, которая подозревается в получении взятки, будет уволена. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, чиновница была задержана 15 декабря при получении взятки. По версии следствия, она получила от представителя коммерческой организации более 500 тыс. руб. за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности. Суд отправил подозреваемую под домашний арест.

Ирина Гехт сообщила, что в настоящий момент проводится служебная проверка, после которой она будет уволена.

"Министра поставили в известность, что задержан сотрудник. Была выемка документов в кабинете. Сейчас она отстранена от работы, проводится служебное расследование. Я думаю, что результатом будет увольнение, с учетом то, что она и признала вину. Законы государственной гражданской службы предполагают перед увольнением проведение проверки. В ближайшее время она будет закончена и соответственно уволена с занимаемой должности", - отметила она.

Предположительно, чиновница за взятку предоставила персональных данные лиц, имеющими диагноз спинальная мышечная атрофия (СМА).

"В моей логике это не укладывается. У нас в принципе эти детки известны они через "Искорку" и другие благотворительные фонды обеспечивались. Я не понимаю, зачем нужны были эти списки и были ли эти списки, это только наше предположение. Давайте дождемся официальной версии и тогда будем комментировать. Препараты очень дорогие, как правило, у нас не централизованная закупка, а закупка под конкретное судебное решение или через областную клиническую больницу", - добавила она.