Минпромторг не видит необходимости помогать ритейлерам в связи со сдерживанием цен

В Минпромторге не считают нужным вводить какие-либо меры господдержки ритейла из-за достигнутых соглашений о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло.

Как заявил глава ведомства Денис Мантуров, у ритейла есть возможность маневрировать группами товаров. "И нашей помощи здесь точно не нужно", - цитирует его "Интерфакс".

В свою очередь, глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман подтвердил, что у ритейлера есть возможность в рамках свободного ценообразования перераспределять ценовую нагрузку на другие категории товаров.

Напомним, накануне Минсельхоз, Минпромторг, производители и торговые сети страны подписали соглашение о корректировке цен на сахар и масло.

Документ подписан, в том числе, с ключевыми производителями, на которых приходится более 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла.

Цены должны снизиться в течение пяти дней со дня подписания документа. После этого килограмм сахара будет стоить в опте 36 руб., литр масла — 95 руб.