В Домодедово перекрыли входы в пещеры, где заблудились дети

В городском округе Домодедово местные власти перекрыли входы в Сьяновские пещеры, где накануне заблудились дети.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе муниципальной администрации. Сроки установки видеокамер для наблюдения за районом пещер пока неизвестны.

Напомним, дети с инструктором и одним родителем ушли в пещеры утром 17 декабря, но в назначенное время не вышли на поверхность.

Позднее в МЧС сообщили, что группа из восьми детей от 9 до 12 лет в сопровождении двух взрослых, пропавшая в пещерах Сьяны, найдена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил перекрыть входы в Сьяновские пещеры с 18 декабря. Также он распорядился установить видеонаблюдение за прилегающей территорией.