Из Магнитогорска в Челябинск запустят еще один скоростной электропоезд "Ласточка"

Из Магнитогорска в Челябинск планируют запустить еще один скоростной электропоезд "Ласточка". Он будет ходить по вечерам, сообщил губернатор Алексей Текслер.

Накануне глава региона отправился на "Латочке" в Магнитогорск. В электропоезде у него прошла встреча с начальником Южно-Уральской железной дороги Анатолием Храмцовым, в рамках которой состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между региональным правительством и ОАО "РЖД" на 2021-2025 годы.

"Уверен, что подписанное соглашение положительно скажется на развитии взаимодействия между регионом и компанией, а также способствует реализации совместных проектов", - отметил губернатор.