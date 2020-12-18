Экс-министр здравоохранения Пермского края вернулась в минздрав в качестве замминистра

Экс-министр здравоохранения Оксана Мелехова вернулась в ведомство в качестве замминистра. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевого правительства.

Она сменила в этой должности Михаила Суханова, который с 15 декабря возглавил пермскую больницу им. Тверье.

Напомним, что Оксана Мелехова возглавляла министерство здравоохранения с 2018 г. по ноябрь 2020 г. Она не вошла в состав нового правительства, сформированного губернатором Дмитрием Махониным. Новым министром стала бывший главврач пермской больницы имени Гринберга Анастасия Крутень.