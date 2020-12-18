Путин призвал учить русский язык в странах СНГ, чтобы трудовые мигранты могли освоиться в России

Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ напомнил про тематические годы, которые принято назначать в содружестве. Так, 2021 год станет годом архитектуры и градостроительства, 2022-й будет посвящен развитию народного творчества, а 2023 год – год продвижения русского языка как средства межнационального общения. "Мы вот сейчас говорим на русском языке без переводчика, это создает определенную доверительную обстановку. Для миллионов трудовых мигрантов важно освоение русского языка", - отметил президент.