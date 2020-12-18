В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим

Власти Екатеринбурга ввели особый противопожарный режим для обеспечения безопасности жителей города во время новогодних праздников и подготовки к ним. Режим продлится до 10 января 2021 г.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, опыт прошлых лет показал эффективность экстренных мер. Так, показатели по продаже контрафактной пиротехники с каждым годом значительно снижаются, что минимизирует травматизм среди жителей уральской столицы. Более того, особый режим позволяет специалистам надзорных органов в более короткие сроки привлекать к административной ответственности нарушителей правил реализации пиротехнических изделий и наказывать их серьезными штрафами. Помимо этого они также будут контролировать объекты с массовым пребыванием людей, и обеспечивать свободу действий инспекторам пожарного надзора в случае необходимости.

В этом году также будут проходить информационно-разъяснительные работы среди населения по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности в зимний период. Особое внимание в ходе рейдовых мероприятий будет уделяться объектам социальной инфраструктуры

ТСЖ и управляющим организациям, обслуживающим жилищный фонд, рекомендуется провести разъяснительную работу с населением, а также обеспечить возможность беспрепятственного проезда спецтехники к месту возникновения пожара.