В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим

18 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
фейерверк Екатеринбург (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим

Власти Екатеринбурга ввели особый противопожарный режим для обеспечения безопасности жителей города во время новогодних праздников и подготовки к ним. Режим продлится до 10 января 2021 г.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, опыт прошлых лет показал эффективность экстренных мер. Так, показатели по продаже контрафактной пиротехники с каждым годом значительно снижаются, что минимизирует травматизм среди жителей уральской столицы. Более того, особый режим позволяет специалистам надзорных органов в более короткие сроки привлекать к административной ответственности нарушителей правил реализации пиротехнических изделий и наказывать их серьезными штрафами. Помимо этого они также будут контролировать объекты с массовым пребыванием людей, и обеспечивать свободу действий инспекторам пожарного надзора в случае необходимости.

В этом году также будут проходить информационно-разъяснительные работы среди населения по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности в зимний период. Особое внимание в ходе рейдовых мероприятий будет уделяться объектам социальной инфраструктуры

ТСЖ и управляющим организациям, обслуживающим жилищный фонд, рекомендуется провести разъяснительную работу с населением, а также обеспечить возможность беспрепятственного проезда спецтехники к месту возникновения пожара.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: новогодние праздники, пиротехника, противопожарный режим, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети