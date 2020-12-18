В России создадут киберполицию

МВД России организует в своей структуре киберполицию, соответствующее решение принято главой ведомства Владимиром Колокольцевым.

Как заявил в интервью проекту "Лично — детям" замглавы МВД Игорь Зубов, сегодня на массовое сознание молодежи влияют так, чтобы изменить ее поведение в худшую сторону.

Он добавил, что в условиях пандемии коронавируса количество киберпреступлений существенно увеличилось.

Напомним, по данным МВД, в 2019 году резко выросло (на 69%) количество преступлений с использованием IT-технологий. На их долю приходится каждое седьмое преступление. Если в 2013 году было выявлено 11 тыс. преступлений с использованием информационных технологий, то в 2018 году уже 175 тыс.

Как заявлял глава МВД Владимир Колокольцев, среди новых угроз – мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии.