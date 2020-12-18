Путин предложил странам СНГ вместе заняться производством вакцин

Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ предложил коллегам совместно заняться производством вакцин, в том числе российских – "Спутника V" и "ЭпиВакКороны". Он добавил, что Россия готова содействовать в вакцинации населения соседних стран, и не только по гуманитарным причинам. "У нас же тесные контакты в экономическом плане, миллионы людей передвигаются через границы", - заметил Путин.