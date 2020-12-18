18 Декабря 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Путин предложил странам СНГ вместе заняться производством вакцин

Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ предложил коллегам совместно заняться производством вакцин, в том числе российских – "Спутника V" и "ЭпиВакКороны". Он добавил, что Россия готова содействовать в вакцинации населения соседних стран, и не только по гуманитарным причинам. "У нас же тесные контакты в экономическом плане, миллионы людей передвигаются через границы", - заметил Путин.

Напомним, ранее многие министры российского правительства заявляли, что отсутствие в России в этом году трудовых мигрантов из-за пандемии может критическим образом отразиться на экономике.

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Путин предложил странам СНГ вместе заняться производством вакцин

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Теги: вакцинация, снг, трудовые мигранты



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