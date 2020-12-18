18 Декабря 2020
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Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале ищут мужчину, который уехал на заработки в Подмосковье и пропал

В Свердловской области ищут пропавшего мужчину, который подался на заработки и бесследно исчез.
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Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Верхнепышминский", разыскивается Алексей Кирьянов 1972 года рождения, уроженец города Среднеуральск. Известно, что он уехал на заработки в Московскую область, и с 29 ноября этого года не выходит на связь с родственниками.

Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, глаза серые. На правом плече имеется татуировка в виде летучей мыши.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Кирьянова, представители МВД просят сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции №28 по адресу: Среднеуральск, улица Куйбышева, 3. Также ее можно передать по номеру телефона 8 (34368) 7-31-00, либо по единому номеру вызова экстренных служб – 102 или 112.

Алексей Кирьянов(2020)|Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

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На Среднем Урале ищут мужчину, который уехал на заработки в Подмосковье и пропал

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Теги: розыск, мужчина, заработки, Средний Урал



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