Алиев вступился за Пашиняна: "Это не он создал армию, ее годами создавали Саркисян и Кочерян"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в отсутствии на совете глав государств СНГ премьер-министра Армении (у Никола Пашиняна умер отец) рассказал о "победе в войне в Нагорном Карабахе". При этом в конце своего весьма эмоционального и продолжительного выступления он вступился за Пашиняна, обвинив в развязывании конфликта предшественников нынешнего премьера Армении.

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"Результаты войны известны: Азербайджан одержал победу над страной-оккупантом. В результате войны более 80% потенциала ВС Армении было уничтожено. Для Армении эта война оккупационная, для Азербайджана – отечественная, освободительная. Мы положили конец оккупации. С 1992 года Армения делала все, чтобы статус-кво оставался неизменным. Армения не собиралась отдавать ни сантиметра оккупированных территорий. Встречи с Минской группой ОБСЕ демонстрировали, что у посредников нет идей, как двигать переговорный процесс вперед", - заявил Алиев.

"Что касается премьер-министра Армении, он публично заявил, что Карабах – это Армения, и точка. Это провокационное высказывание. Я в ответ заявил, что Карабах – это Азербайджан. Ну и кто в итоге был прав – показала история. Это было неуважение и к посредникам из Минской группы ОБСЕ. Армения сознательно срывала переговоры", - продолжил президент Азербайджана.

"Нам грозили, что армянские танки окажутся на улицах Баку. В итоге так и произошло, они там оказались, но в качестве военных трофеев на военном параде 10 декабря", - заключил Алиев.

"Вчера президент России еще раз сказал СМИ, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Это очень важный сигнал для реваншистских сил в Армении, попытки переписать соглашение есть. Есть недовольные иностранные силы, которым не нравится, что ведущую роль в прекращении огня сыграла Россия.

Путин сказал, что если Армения не будет выполнять условия, то это будет самоубийство, и это действительно так. Я даже согласен с Путиным в том, что мы должны говорить о конфликте в Карабахе в прошедшем времени.

Миротворческая миссия осуществляется очень успешно. За почти полтора месяца был всего один инцидент, по нашим данным, это было спровоцировано неподконтрольными армянским властям повстанцами, по сути – боевиков, инцидент был исчерпан", - прокомментировал глава государства роль России и ее президента.

"Сейчас в Армении очень напряженная ситуация. Я не буду комментировать с учетом того, что премьер-министр этой страны не присутствует на заседании. Но та армия, которая была разгромлена, это не армия Пашиняна. Это армия, которую на протяжении многих лет создавали Кочерян и Саркисян (бывшие главы Армении – прим. ред.). Мы знали, что их руки в крови азербайджанского народа, а сейчас – увидели это. Кто пытается атаковать Пашиняна, они должны понимать, что это не его армия, он ее не создавал", - заключил Алиев.