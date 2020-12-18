В Челябинске создадут концепцию благоустройства парка Гагарина

В Челябинске 14 января состоятся общественные обсуждения концепции благоустройства парка культуры и отдыха имени Гагарина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

К обсуждению приглашают всех жителей города. В рамках встречи планируется собрать мнения горожан и экспертов о благоустройстве парка, провести анализ ожиданий о перспективном развитии парка, обсудить возможные тематические направления в разных зонах парка.

После этого концепция будет дорабатываться архитекторами и специалистами по ландшафту с учетом озвученных идей и пожеланий.

"На благоустройство парка планируется привлечь дополнительное федеральное финансирование и ресурсы национальных проектов", - сообщили в администрации города.