На дистанционном обучении появилась постоянная усталость - студент о своем опыте

18 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
дети, образование, школа, компьютер, дистант (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

На дистанционном обучении появилась постоянная усталость - студент о своем опыте

Студент одного из ведущих вузов Москвы, обучающийся по специальности "Программная инженерия", рассказал "Красной весне" о проблемах, возникших на дистанционном обучении.
Читайте также:

По его словам, у него появилась постоянная усталость, сонливость, он стал более рассеянным. Единственным плюсом является то, что не надо тратить время на дорогу. В остальном все только хуже. Не хватает общения, оно почти исчезло, и "желания выходить на улицу с каждым днем все меньше и меньше"

"Занятия регулярно срываются по техническим проблемам. Преподаватели не справляются с дистанционной подачей знаний. В девять утра большая часть студентов включают лекцию, выключают микрофон и динамики и идут спать дальше", - сказал студент.

Он признал, что через экран информация воспринимается хуже. И в его группе все 22 человек пришли к выводу, что дистанционное обучение - это очень сложно. А те, кто платят за обучение, очень недовольны, но надеются, что это как-то будет возмещено.

"Потому как отдавать 150 тыс. за онлайн-курсы - это достаточно странно", - отметил студент.

Ранее в УрФУ заявили, что перерасчета стоимости оплаты за дистанционное обучение вместо очного не будет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На дистанционном обучении появилась постоянная усталость - студент о своем опыте

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: образование, дистанционное обучение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети