На дистанционном обучении появилась постоянная усталость - студент о своем опыте

Студент одного из ведущих вузов Москвы, обучающийся по специальности "Программная инженерия", рассказал "Красной весне" о проблемах, возникших на дистанционном обучении.

По его словам, у него появилась постоянная усталость, сонливость, он стал более рассеянным. Единственным плюсом является то, что не надо тратить время на дорогу. В остальном все только хуже. Не хватает общения, оно почти исчезло, и "желания выходить на улицу с каждым днем все меньше и меньше"

"Занятия регулярно срываются по техническим проблемам. Преподаватели не справляются с дистанционной подачей знаний. В девять утра большая часть студентов включают лекцию, выключают микрофон и динамики и идут спать дальше", - сказал студент.

Он признал, что через экран информация воспринимается хуже. И в его группе все 22 человек пришли к выводу, что дистанционное обучение - это очень сложно. А те, кто платят за обучение, очень недовольны, но надеются, что это как-то будет возмещено.

"Потому как отдавать 150 тыс. за онлайн-курсы - это достаточно странно", - отметил студент.

Ранее в УрФУ заявили, что перерасчета стоимости оплаты за дистанционное обучение вместо очного не будет.