В Свердловской области насчитали более 80 франшиз

Крупнейшие франшизы Свердловской области были презентованы в рамках форума "Самое время. Франшиза фест". Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, он прошел в онлайн-формате для передачи опыта тиражировании бизнеса и создании успешных сетей.

Как рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, в 2019 году по поручению и при поддержке губернатора Евгения Куйвашева в регионе началось формирование инфраструктуры развития франчайзинга.

"Была разработана региональная программа, на базе областного фонда поддержки предпринимательства создан Центр франчайзинга. Он помогает свердловским предпринимателям тиражировать бизнес, создавать франчайзинговые сети, привлекать инвестиции на развитие бизнеса по франчайзинговой модели, ведет каталог проверенных франшиз, проводит обучение и консультирование. За время работы Центра упаковано свыше 20 региональных франшиз, создан магазин франшиз, который включает в себя порядка 140 брендов", - сказала Казакова, открывая форум.

Она отметила, что развитие франчайзинга в регионе позволяет решать комплекс задач, которые стоят в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Получается развивать и продвигать региональные бренды на федеральном уровне, поддерживать развитие малого предпринимательства, формировать инфраструктуру молодежного предпринимательства, привлекать новые инвестиции в регион, создавать новые квалифицированные рабочие места, а также реализовывать социальные проекты.

"Когда мы начинали работать с франчайзи и франзайзерами, в Свердловской области насчитывалась 21 франшиза. Сегодня их более 80, 20 из которых упакованы при помощи нашего фонда. Франчайзинг для нас – это не только проект на острие эволюции, но и большая часть нашего комплексного антикризисного продукта Business-Data.

К нам обращается все больше предпринимателей, желающих развивать бизнес по франшизе. На сегодняшний форум мы пригласили представителей ресторанного бизнеса, сферы ритейла, услуг, производителей. Это наиболее актуальные для тиражирования сферы", - отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Представители компаний по доставке еды "Сушкоф" и "Дель Песто" рассказали, что в 2020 году, несмотря на все трудности, им удалось открыть шесть новых филиалов, а в планах на 2021 год – 14 филиалов. Все представительства, по их данным, идут с опережением финансовой модели по выручке и окупаемости, в том числе благодаря налаженной системе доставки.

По данным экспертов Российской ассоциации франчайзинга, взаимодействие институтов развития и бизнеса во многом определило серьезный рост этого рынка – в четыре раза за последние 10 лет. По прогнозам ассоциации, в 2021 году рынок франшиз вырастет на 20%. Это объясняется тем, что предприниматели, чьи стартапы не выдержали испытания 2020 года, будут искать новые, проверенные временем формы бизнеса.