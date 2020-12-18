18 Декабря 2020
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Никол Пашинян, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

Пашинян не встретился с Алиевым на совете глав государств СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал принимать участие в совете глав государств СНГ, который сегодня проходит в режиме видеоконференции.

Предполагалось, что эта встреча в дистанционном формате будет первой, где глава армянского правительства "встретится" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Председатель встречи, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что "Пашинян не сможет принять участие, хотя представители делегации Армении участвовали в подготовке заседания совета". "К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами в нашей встречи не сможет принять участие премьер Армении. Позвольте от всех нас выразить ему соболезнования в связи со смертью отца", - заявил Мирзиёев. Напомним, о смерти отца Пашиняна стало известно накануне, он скончался на 82-м году жизни.

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Пашинян не встретился с Алиевым на совете глав государств СНГ

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Теги: ильхам алиев, никол пашинян, конфликт в карабахе



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