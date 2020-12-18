18 Декабря 2020
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Михаил Либерман (2020) | Фото: vk.com/csp72

Ушел из жизни родоначальник и идейный вдохновитель тюменского биатлона

В Тюмени скончался родоначальник и идейный вдохновитель тюменского биатлона Михаил Либерман, сообщили Накануне.RU в центре спортивной подготовки.

Михаил Либерман известен тем, что в 1961 г. вместе со своей командой дал старт развитию биатлона в Тюменской области.

"Михаил Исаакович был человеком широчайшей сибирской души, беспрекословной чести и достоинства, безоглядной верности своей профессии, своему делу, слову и своей семье. Его уважали абсолютно все, кто был с ним знаком. Все эти годы Михаил Исаакович трудился на благо спорта - и в составе вооруженных сил, и на посту председателя федерации тюменского биатлона. И в уже почтенные годы он всегда был главным гостем на всех биатлонных стартах здесь в Тюмени, в его родном городе. Его преданность делу и вклад в достижения наших спортсменов заслуживают уважения и гордости.", - говорится в тексте сообщения.

Центр спортивной подготовки Тюмени выразил соболезнования семье и близким Михаила Либермана.

Причины смерти не уточняются. Известному спортсмену был 81 год.

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Ушел из жизни родоначальник и идейный вдохновитель тюменского биатлона

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Теги: Михаил Либерман, биатлон



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