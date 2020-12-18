Полиция Екатеринбурга разыскивает 12-летнюю девочку, пропавшую пять дней назад

В Екатеринбурге разыскивается школьница 2008 г.р. (12 лет), ушедшая гулять еще 13 декабря. Разыскиваемая состоит на учете в полиции за самовольные уходы из дома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе местной полиции, девочка проживает в Екатеринбурге на ул. Мартовская, 11. По словам ее матери, 13 декабря школьница отпросилась переночевать у подружки, но уже на следующий день перестала выходить на связь. Тогда женщина и обратилась в отдел полиции №13 УМВД по Екатеринбургу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что разыскиваемую видели на территории Чкаловского района 17 декабря.

Приметы девочки: рост 140 см, телосложение среднее, глаза зеленые, волосы светло-русые до плеч, шрам на лбу. Была одета в черную куртку до колена с капюшоном, черные леггинсы, розовые кроссовки, черную шапку.

На данный момент ребенка разыскивают личный состав екатеринбургской полиции, волонтеры, сотрудники частных охранных организаций в близлежащих торговых точках, а также работники школы, в которой обучалась девочка.

Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, убедительная просьба обращаться в органы внутренних дел по телефонам 8 (343 )356-42-13, 8 (343 )294-14-94 или 02 (102 по мобильному).