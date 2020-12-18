Жителей Магнитогорска будут судить за незаконную торговлю слитками золота

Двух жителей Магнитогорска будут судить за незаконный оборот свыше 4,2 кг золота и хранение оружия, сообщили Накануне в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые купили самородное золото. На садовом участке они его обработали и изготовили 11 слитков общей массой 3 кг стоимостью свыше 14 млн рублей.

В сентябре 1,4 кг золота они продали за 4 млн руб. После этого мужчины были задержаны.

В ходе обысков в садовом доме и автомобиле было изъято золото общей массой свыше 4,2 кг, а также обнаружены пригодный к стрельбе пистолет и патроны к нему.