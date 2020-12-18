18 Декабря 2020
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Общество В России
Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

"Яндекс" назвал самые популярные слова 2020 года

"Яндекс" подвел итоги года в области поиска.

"Слова года — популярный жанр у составителей словарей. Мы тоже решили в него поиграть. Взяли поисковые запросы за 10 лет и нашли слова, популярность которых в разные годы взлетала минимум в три раза", - объясняют методику исследования его авторы.

В 2020-м году ожидаемо словом года стал "карантин". Вероятно, благодаря москвичам и введению ограничений на передвижения во время первой волны эпидемии коронавируса еще одним популярным словом года стал "пропуск". Третье популярное слово года – "конституция" – отражает интерес к внесению поправок в основной закон страны, инициированное Владимиром Путиным.

В прошлом году всплеск популярности произошел для слов "рецессия", "люстрации" и "постирония". В период с 2015 по 2018 гг. рейтинг самых популярных слов отражает относительное благополучие: люди искали "слайм", "каршеринг", "спиннер", "гироскутер", "тверк", "кек" и "слипоны". 2014-й прошел под знаком "майдана", "годжи" и "санкций". До 2014-го тоже все было хорошо: искали "метеорит", "мультиварку" и "планшет".

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"Яндекс" назвал самые популярные слова 2020 года

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Теги: слово года, яндекс, поисковый запрос, карантин



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