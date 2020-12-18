Суд вынес приговор виновнику резонансного ДТП в Екатеринбурге, в котором погиб байкер

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Оганнеса Егикяна к 7 годам и 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за нарушение ПДД, которое привело к смерти байкера.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Егикян отрицал, что во время ДТП находился в алкогольном опьянении, хотя при даче показаний сообщил, что до аварии отдыхал со знакомыми на водоеме, где они употребляли спиртные напитки. Помимо этого, во время проведения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения, подозреваемый не выполнил требований инструкции, фактически отказавшись от прохождения освидетельствования.

Кроме лишения свободы, Егикяну также запрещена деятельность, связанная с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, инцидент произошел 12 июля текущего года на перекрестке ул. Белинского и Академика Шварца. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нарушил ПДД. При этом мужчина, управляющий автомобилем "Мерседес-Бенц", никогда не получал водительского удостоверения.

Вместе с еще двумя пассажирами (девушкой – собственницей автотранспорта и своим знакомым) обвиняемый двигался по ул. Белинского со стороны ул. Юлиуса Фучика в направлении регулируемого перекрестка с ул. Академика Шварца со скоростью около 114,71 км/ч, чем нарушил правила, обязывающие водителя в населенных пунктах двигаться со скоростью не более 60 км/ч.

В итоге мужчина проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток ул. Белинского – ул. Академика Шварца на красный, где столкнулся с мотоциклом "Хонда", водитель которого соблюдал правила дорожного движения при повороте на ул. Белинского. В результате мотоциклист получил тяжелые травмы, повлекшие смерть на месте ДТП.