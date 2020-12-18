Жительница Южного Урала перевела 2,6 млн рублей "военному из США", который обещал на ней жениться

Жительница Нязепетровска за два года перевела более 2,6 млн рублей "военному из США, за которого собиралась выйти замуж.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, 35-летняя женщина познакомилась в Интернете с мужчиной, который представился военным из Америки. Они долго переписывались, мужчина писал о своих чувствах и желании жениться. Однако для этого, как он рассказал женщине, ему нужно собрать небольшую сумму для оформления документов, чтобы он мог беспрепятственно выйти на военную пенсию и приехать за ней в Россию.

С февраля 2019 г. женщина переводила ему деньги на сбор справок и документов.

Когда женщина предложила пообщаться по видеосвязи, он отказался, сообщив, что не может этого сделать ввиду секретности службы.

За время общения жительница Нязепетровска перевела злоумышленнику 2,6 млн руб., из которых 2,3 млн были взяты в кредит. После этого связь с мужчиной прекратилась, и женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.