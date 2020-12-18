Пожаловавшаяся президенту сотрудница Кольской ЦРБ получила 116 тысяч рублей за ноябрь

Уборщица из ЦРБ в городе Кола Мурманской области, обращение которой к президенту Владимиру Путину прозвучало на пресс-конференции, получает зарплату 116 тысяч рублей ежемесячно.

Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, были перепроверены расчетные листки этого работника. Размер начислений "губернаторских" выплат за счет областного бюджета ежемесячно в течение семи месяцев составлял в среднем 44 800 рублей. Полная зарплата была порядка 73,5 тысяч рублей.

По словам министра, сейчас женщина прошла переобучение для перехода на должность санитарки. В ноябре, при работе на 1,5 ставки, она получила 116 тысяч рублей, пишет Regnum.

Напомним, на пресс-конференции президенту сообщили, что медики из города Кола ни разу не получили надбавку за работу с ковидом. Такая же ситуация в Качканаре Свердловской области, в Нижнем Новгороде, Твери. Не получают надбавок и сотрудники технического персонала "красных зон", которым и не положены выплаты", рассказали в колл-центре.

"Будем разбираться", - ответил президент. Он заявил, что все обращения будут систематизированы.