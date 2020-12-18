Пожаловавшаяся президенту сотрудница Кольской ЦРБ получила 116 тысяч рублей за ноябрь

18 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество СЗФО В России Мурманская область
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Пожаловавшаяся президенту сотрудница Кольской ЦРБ получила 116 тысяч рублей за ноябрь

Уборщица из ЦРБ в городе Кола Мурманской области, обращение которой к президенту Владимиру Путину прозвучало на пресс-конференции, получает зарплату 116 тысяч рублей ежемесячно.

Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, были перепроверены расчетные листки этого работника. Размер начислений "губернаторских" выплат за счет областного бюджета ежемесячно в течение семи месяцев составлял в среднем 44 800 рублей. Полная зарплата была порядка 73,5 тысяч рублей.

По словам министра, сейчас женщина прошла переобучение для перехода на должность санитарки. В ноябре, при работе на 1,5 ставки, она получила 116 тысяч рублей, пишет Regnum.

Напомним, на пресс-конференции президенту сообщили, что медики из города Кола ни разу не получили надбавку за работу с ковидом. Такая же ситуация в Качканаре Свердловской области, в Нижнем Новгороде, Твери. Не получают надбавок и сотрудники технического персонала "красных зон", которым и не положены выплаты", рассказали в колл-центре.

"Будем разбираться", - ответил президент. Он заявил, что все обращения будут систематизированы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пожаловавшаяся президенту сотрудница Кольской ЦРБ получила 116 тысяч рублей за ноябрь

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, кольская црб, ковидные выплаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети