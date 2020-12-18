18 Декабря 2020
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больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

В Тюменской области врача "Красной зоны" наградили посмертно

"АльфаСтрахование-ОМС" вручила экспертную премию "Врач с большой буквы" врачам "красной зоны" Тюменской области. Один из медработников был награжден посмертно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Премия "Врач с большой буквы" была вручена посмертно врачу-терапевту "Лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель" Марине Сафоновой, погибшей от новой коронавирусной инфекции.

"Она боролась каждый день за жизнь пациентов – "светя другим, сгорая сам", - говорится в сообщении.

Также лауреатами премии в Тюменской области стали врач-инфекционист "Областной инфекционной клинической больницы" Татьяна Токманцева, врач-терапевт "Областной клинической больницы № 1" Виктория Бокова, врач-терапевт "Лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель" Андрей Овчинников, врач приемного отделения Тюменской больницы "Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА" России Роман Дернов, врач–анестезиолог-реаниматолог "Госпиталя для ветеранов войн" Владимир Логвиненко, врач-терапевт Упоровской районной больницы, филиала"Областной больницы №12" г. Заводоуковска" Валерия Мальцева, врач-терапевт"Областной больницы №3 г. Тобольска" Николай Зайцев.

На торжественной церемонии, которая прошла на селекторном совещании с главными врачами медицинских организаций директор департамента здравоохранения Наталья Логинова отметила, что премия вручена врачам, за выдающийся вклад и высокий уровень профессионализма в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 в 2020 году по результатам экспертной оценки качества медицинской помощи.

"Вместе с медицинскими специалистами, рука об руку, мы трудимся над повышением качества медицинской помощи населению. И экспертиза качества – это неотъемлемая часть системной работы. Чтобы отметить выдающиеся заслуги врачей, показавших высокий уровень профессионализма в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 в 2020 году по результатам экспертной оценки качества медицинской помощи, компания "АльфаСтрахование - ОМС" учредила премию "Врач с большой буквы". Мы благодарим всех врачей, за самоотверженность и героизм. Спасибо вам за то, что вы делаете в это непростое время" - обратился к врачам и всему медицинскому сообществу Тюменской области генеральный директор компании "АльфаСтрахование-ОМС" Андрей Рыжаков.

Обладателями титула "Врач с большой буквы" стали врачи, которые были признаны лучшими по результатам экспертной оценки качества медицинской помощи в 2020 году.

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В Тюменской области врача "Красной зоны" наградили посмертно

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Теги: коронавирус, премия, красная зона, врач с большой буквы, альфастрахование-омс



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