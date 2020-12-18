18 Декабря 2020
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Общество Пермский край
Алексей Дёмкин (2020) | Фото: vk.com/an_demkin

Алексей Дёмкин поручил увеличить площадь отремонтированных дорог с 1 до 1,6 миллиона "квадратов"

Исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин выслушал доклад подчинённых о сделанном в уходящем году ремонте дорог и предстоящем укреплении дорожного каркаса столицы края. Он поручил увеличить в 1,6 раза объём отремонтированных в 2021 г. дорог, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В 2020 г. отремонтирован 21 объект улично-дорожной сети общей площадью 231,5 тыс. кв. метров. В рамках проекта администрации Перми "Малые дела" в 2020 г. комплексно обновлено 16 объектов общей площадью 111,41 тыс. кв. метров. Установлено 8 новых и дооборудовано 9 действующих светофорных объектов на 17 участках автомобильных дорог.

Установлены и введены в эксплуатацию камеры фотовидеофиксации на 18 участках дорог. Проделанная мэрией работа позволила на треть – с 1 тыс. 172 до 813 – снизить количество зарегистрированных в городе аварий. В уходящем г. продолжились капитальный ремонт улицы Крупской, реконструкция улицы Героев Хасана, фактически завершена реконструкция улицы Революции. Эти и другие объекты планируется завершить в 2021 г.

Проект, шоссе Космонавтов, Пермь(2020)|Фото: vk.com/an_demkin

Кроме того, 2021 г. будет ознаменован началом новых масштабных реконструкций и строительством совершенно новых дорог и развязок. Замглавы города Анатолий Дашкевич рассказал о планах по развитию улично-дорожной сети города на несколько лет вперёд. Во втором квартале 2021 г. начнётся реконструкция улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Он предполагает строительство двухуровневой развязки на пересечении улицы Крисанова с шоссе Космонавтов, а также создание четырёх полос для движения автотранспорта с выделенной полосой для движения общественного транспорта. Будут и другие аналогичные ремонты.

Ремонт дорог, Пермь(2020)|Фото: vk.com/an_demkin

Ремонт дорог, Пермь(2020)|Фото: vk.com/an_demkin

"Дорожный сезон-2021 будет ещё более насыщенным, чем этот. Ставим себе амбициозные цели: нужно перейти с 1 млн "квадратов" отремонтированных дорог в г. на 1,6 млн кв. м. Это позволит быстрее увеличить долю дорог, находящихся в нормативном состоянии, и уже дальше заниматься только их содержанием. Продолжим участвовать в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги", начнутся и новые реконструкции. Все ремонты и преобразования не только повышают связность между районами, но и решают важную задачу снижения аварийности и травматизма на дорогах. За последние пять лет эти показатели сократились более, чем вдвое. Я считаю, что городская администрация – на верном пути", – отметил в своём Instagram Дёмкин.

Алексей Дёмкин(2020)|Фото: vk.com/an_demkin

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Алексей Дёмкин поручил увеличить площадь отремонтированных дорог с 1 до 1,6 миллиона "квадратов"

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Теги: Алексей Дёмкин, ремонт, дороги



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