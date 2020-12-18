В Челябинской области за сутки скончались 17 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 312 случаев COVID-19, 17 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 32 тыс. 101 человека.

В настоящий момент в регионе 10 тыс. 617 заболевших. За сутки выписаны 162 человека, всего в регионе выздоровели 20 тыс. 318 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 17 человек. От COVID-19 скончались мужчины 72, 78, 82, 82 лет и женщины 61, 67, 74, 81, 83 и 84 лет. Еще у семи человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 41, 46, 52, 67, 72 и 80 лет и женщина 63 лет.