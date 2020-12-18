Прокуратура потребовала остановить строительство павильона в сквере Памяти в Троицке

Глава Троицка Александр Виноградов получил представление прокурора из-за строительства торгового павильона в сквере Памяти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Индивидуальный предприниматель начал строительство торгового павильона в охранной зоне объекта культурного наследия – памятника "Клятва". Согласно законодательству, строительство в этой зоне запрещено, за исключением произведений монументально-декоративного искусства, фонтанов, малых архитектурных форм высотой до 3 метров.

Однако мэрия города не учла требования законодательства при внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города.

Прокуратура принесла протесты на постановление мэрии.