18 Декабря 2020
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Политика В России
Алексей Пушков, послание президента (2018) | Фото: nakanune.ru

Пушков раскритиковал журналиста BBC за вопрос про "белую и пушистую" Россию

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал журналиста BBC за вопрос о виновниках новой "холодной войны" президенту России Владимиру Путину.

В своем твиттере член Совфеда напомнил, что именно Североатлантический альянс с конца прошлого века проводил расширение в сторону российских территорий.

Напомним, журналиста британской телекомпании ВВС Стивен Розенберг спросил у российского лидера, считает ли он, что ответственность за "плачевное состояние" отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном лежит на нем. В ответ Путин напомнил, что именно Запад нарушил свои обещания по отказу от дальнейшего расширения НАТО.

Как сообщает Regnum, журналист из-за того, что был не удовлетворен ответом, покинул пресс-конференцию. Поступок уже высмеяли пользователи в соцсетях.

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Пушков раскритиковал журналиста BBC за вопрос про "белую и пушистую" Россию

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Теги: алексей пушков, ВВС, пресс-конференция Владимира Путина



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