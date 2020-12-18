18 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Больничные кровати в коридоре городской больницы на Горошникова в Нижнем Тагиле (2020) | Фото: vk.com/ntzaperemeni

Пожилые пациенты Нижнего Тагила вынуждены лежать в больничных коридорах

В Нижнем Тагиле пациенты одной из больниц размещаются в коридорах на кроватях и кушетках, вероятно, в учреждении здравоохранения дефицит свободных коек. Фотографии из больницы на Горошникова местные жители опубликовали в группе "Тагил за перемены" ВКонтакте.

Больничные кровати в коридоре городской больницы на Горошникова в Нижнем Тагиле(2020)|Фото: vk.com/ntzaperemeni

Вещи и продукты пациентов хранятся здесь же на подоконниках. Спать, есть и даже справлять нужду приходится в коридорах, о чем говорит подкладное судно под кушеткой. А деревянные старые окна, обитые пленкой, не увеличивают шанс на скорейшее выздоровление.

Больничные кровати в коридоре городской больницы на Горошникова в Нижнем Тагиле(2020)|Фото: vk.com/ntzaperemeni

"В больнице на Горошникова. Где справедливость? Помирают бабушки лет 80-85, ветераны, в коридоре на холоде", - делится эмоциями очевидец и автор фото.

На момент публикации, комментарий минздрава Свердловской области получить не удалось.

Отметим, что система здравоохранения Нижнего Тагила переживает реформу, в частности, система "скорой помощи" переводится на аутсорсинг, причем стоимость этого процесса эксперты назвали российским антирекордом. После этого общественники решили обратиться в прокуратуру с просьбой проверить подряд на признаки возможной коррупции. Ожидается, что контракт получит "дочка" "Ростеха" – ООО "РТ-Социальная сфера". А буквально на днях Сотрудникам станции "скорой помощи" Нижнего Тагила не согласовали проведение 19 числа массового пикета против аутсорсинга.

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Пожилые пациенты Нижнего Тагила вынуждены лежать в больничных коридорах

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Теги: пожилые пациенты, Нижний Тагил, больничный коридор, кровати



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