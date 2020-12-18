На Южном Урале сотрудников районной мэрии заподозрили в превышении должностных полномочий

Сотрудников администрации Верхнего Уфалея подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, за местной мусульманской религиозной организацией зарегистрировано право на постоянное пользование земельным участком. Однако на основании распоряжения управления имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа земельному участку изменен вид разрешенного использования с "под территорию мечети" на разрешенное использование "для индивидуального жилищного строительства".

В дальнейшем участок был выставлен на аукцион и предоставлен депутату на основании договора аренды.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных должностных лиц. Возбуждено уголовное дело.

По представлению прокурора было отменено незаконное распоряжение об изменении вида разрешенного использования земельного участка, должностное лицо мэрии привлечено к дисциплинарной ответственности.

Главе Верхнего Уфалея объявлено предостережение.