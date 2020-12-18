18 Декабря 2020
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Общество В России
права водительское удостоверение (2010) | Фото: re.amobil.ru

На практическом экзамене на водительские права разрешат находиться общественникам

Министерство внутренних дел России разрешит на практическом экзамене на получение водительских прав находиться в транспортном средстве представителям общественных объединений и других должностных лиц органов внутренних дел.

По данным МВД, это должно повысить объективность проведения экзамена. Новый административный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года, сообщает ТАСС.

Напомним, с 3 декабря в России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях, а также паспорте транспортного средства и свидетельстве о регистрации машины.

Одно из самых обсуждаемых изменений - дополнение наименования водительского удостоверения на французском и английском языках. У водителей, у которых уже имеется удостоверение, не потребуется его менять.

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На практическом экзамене на водительские права разрешат находиться общественникам

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Теги: экзамены, водители, права



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