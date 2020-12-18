Житель свердловского поселка Арти получил срок за истязание ребенка

22-летний житель Свердловской области получил срок за истязание ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, с мая по август прошлого года молодой человек трижды применял физическое насилие к своему 7-летнему пасынку. Он бил мальчика не только рукой, но и деревянной вешалкой и черенком от метлы.

В ходе подсудимый вину признал.

Суд приговорил его к трем годам в исправительной колонии общего режима.

Тем временем, на Среднем Урале прокуратура проверяет информацию об издевательствах над детьми со стороны приемной матери.

Напомним, ранее стало известно, что жительница села Павда Свердловской области жестоко издевается над шестью усыновленными детьми. Одной из девочек удалось вырваться из домашнего плена: по ее словам, опекунша заставляла ее спать на полу, а недавно на несчастную вылили фекалии.