Предложено сохранить все соцвыплаты для самозанятых с доходом до двух МРОТ

18 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
коллаж, налог, налоги, самозанятый, налог для самозанятых граждан (2019) | Фото: Накануне.RU

Предложено сохранить все соцвыплаты для самозанятых с доходом до двух МРОТ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов предложил сохранить все социальные выплаты самозанятым, если их доходы в месяц не превышают двух минимальных размеров оплаты труда (один МРОТ - 12 тыс. 130 руб.).

Бизнес-омбудсмен считает, что ряд препятствий не позволит расширить режим самозанятых.

По его мнению, необходимо "сохранить все социальные выплаты тем, например, чьи заработки за месяц в качестве самозанятых не превышают двух МРОТ". Титов считает, что это может повысить доверие к режиму самозанятых, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, "Единая Россия" собирается до конца года подготовить законопроект о самозанятых.

В самой партии о содержании документа не говорят, но ряд экспертов полагает, что в законе должны появиться положения о контроле за добровольными пенсионными взносами, начислении стажа, юридическом статусе. В общем, о всех до сих пор не урегулированных сторонах этого экономического явления. Сейчас у самозанятых есть только налоговая обязанность – уплата единого налога в 4%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Предложено сохранить все соцвыплаты для самозанятых с доходом до двух МРОТ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: самозанятые, налоги, бизнес



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети