Предложено сохранить все соцвыплаты для самозанятых с доходом до двух МРОТ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов предложил сохранить все социальные выплаты самозанятым, если их доходы в месяц не превышают двух минимальных размеров оплаты труда (один МРОТ - 12 тыс. 130 руб.).

Бизнес-омбудсмен считает, что ряд препятствий не позволит расширить режим самозанятых.

По его мнению, необходимо "сохранить все социальные выплаты тем, например, чьи заработки за месяц в качестве самозанятых не превышают двух МРОТ". Титов считает, что это может повысить доверие к режиму самозанятых, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, "Единая Россия" собирается до конца года подготовить законопроект о самозанятых.

В самой партии о содержании документа не говорят, но ряд экспертов полагает, что в законе должны появиться положения о контроле за добровольными пенсионными взносами, начислении стажа, юридическом статусе. В общем, о всех до сих пор не урегулированных сторонах этого экономического явления. Сейчас у самозанятых есть только налоговая обязанность – уплата единого налога в 4%.