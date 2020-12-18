В Подмосковье нашли пропавших в пещере детей

МЧС Московской области сообщило, что группа из восьми детей от 9 до 12 лет в сопровождении двух взрослых, пропавшая в пещерах Сьяны, найдена.

Дети с инструктором и одним родителем ушли в пещеры утром 17 декабря, но в назначенное время не вышли на поверхность.

Дети и взрослые чувствуют себя хорошо и в помощи не нуждаются, сообщили спасатели, передает "Интерфакс".

Тем временем, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил перекрыть входы в Сьяновские пещеры с 18 декабря. Также он распорядился установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, сказано в Telegram-канале Воробьева.