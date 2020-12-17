18 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
аптека, лекарства, проверка (2020) | Фото: zs74.ru

Депутаты ЗСО работают волонтерами - помогают больницам

Депутаты Законодательного собрания Сергей Буяков и Дмитрий Клеутин поработали волонтерами в городской клинической больнице № 1 Челябинска. Как сообщили в пресс-службе ЗСО, они помогли старшему фельдшеру медико-социального отделения Евгению Сартакову доставить лекарственные препараты для людей c гипертонией, сахарным диабетом и другими заболеваниями.

"Мы помогаем маломобильным и одиноким гражданам, которые сами не могут прийти в поликлинику, доставить льготные бесплатные лекарства по федеральной заявке. Выписываем рецепты, обзваниваем пациентов. Времени не хватает, препаратов развозим много, поэтому помощь волонтеров – это неоценимый вклад, – рассказывает Евгений Сартаков. – На машине успеваем объехать большее количество людей, и они вовремя получат медикаменты, которые зачастую спасают им жизнь".

Ежедневно Евгений Сартаков объезжает до двадцати адресов. В основном это пожилые люди, инвалиды. В период пандемии коронавирусной инфекции они находятся в группе риска, многие не могут прийти самостоятельно в больницу за лекарственными препаратами. В адресной книге старшего фельдшера не только жители областного центра, но и Новосинеглазово и Полетаево – добраться до этих населенных пунктов можно только на автомобиле.

"Сегодня помощь нужна и людям, и медицинским работникам. За рулем автомобиля помог развезти лекарственные препараты южноуральцам вместе с фельдшером Евгением Сартаковым. Мы доставили их тем, кто сам не смог прийти, но кому они жизненно необходимы, – отметил председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Сергей Буяков. – И сделал это по зову своей души. Работу волонтером буду продолжать".

аптека, лекарства, проверка(2020)|Фото: zs74.ru

Сегодня помог фельдшеру добраться до больных и депутат областного парламента Дмитрий Клеутин. "Планирую также поработать волонтером не только в Челябинске, но и в своем округе – в Бредах, Варне, Карталах, – рассказал Дмитрий Клеутин. – Буду помогать развозить лекарства в отдаленные сельские территории, там разброс населенных пунктов еще больше, чем в Челябинске".

Ранее волонтерскую помощь ГКБ № 1 оказали заместитель председателя Законадотельного Собрания Владимир Павлов и депутат Евгений Илле.

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Депутаты ЗСО работают волонтерами - помогают больницам

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Теги: аптека, депутат



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