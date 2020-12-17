Депутаты ЗСО Фирстов и Владимирский наградили медиков

Депутаты южноуральского парламента Степан Фирстов и Владимир Владимирский вручили благодарственные письма Законодательного собрания Челябинской области врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций города и области.

Напомним, с инициативой отметить труд медицинских работников на октябрьском заседании Законодательного Собрания выступил его председатель областного парламента Владимир Мякуш (фракция "Единая Россия"). После этого каждый депутат в своем округе уже подготовил кандидатуры для поощрения – всего тысяча медицинских работников – врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок получат награды областного парламента. На эти цели направлено 5 млн руб.

Очередными благодарственными письмами были отмечены сотрудники Станции скорой медицинской помощи, Областной клинической больницы №2, Городской клинической больницы №8, Городской больницы №2 г. Миасса, Челябинского областного клинического противотуберкулёзного диспансера, медицинской клиники "ЭФ ЭМ СИ". Награждение прошло в рамках региональноый конференции общественной организации "Общество врачей России".

"Сегодня на конференции мы говорили о формировании крепкого медицинского, врачебного сообщества, о поддержке и взаимопомощи, о чувстве плеча, говорили о непростых временах, с которыми столкнулись все без исключения жители нашей страны, но прежде всего и, пожалуй, ближе всего с проблемой распространения коронавирусной инфекции в своем ежедневном, тяжелейшем труде, подвергаясь колоссальному риску, сталкиваются наши коллеги - врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санитары. Сегодня у нас есть возможность поддержать коллег и выразить благодарность за нелегкий, самоотверженный труд, преданность любимому делу, профессионализм и душевную чуткость. Большое им спасибо и низкий поклон!", - отметил депутат Степан Фирстов.