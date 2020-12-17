18 Декабря 2020
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Политика Челябинская область
Владимир Мякуш (2020) | Фото: zs74.ru, Дмитрий Куткин

Владимир Мякуш прокомментировал "магнитогорскую тему" в пресс-конференции Путина

Спикер Законодательного собрания Южного Урала Владимир Мякуш прокомментировал итоги пресс-конференции президента России Владимира Путина. По его словам, традиционно он следил за вопросами журналистов с Южного Урала. Вопрос корреспондента "Магнитогорского металла" касался мусорной реформы: "Почему она тормозит во многих регионах и что с этим делать?".

"Безусловно, сложности в ее проведении есть, проблем много, - признал Владимир Мякуш, слова которого приводят в пресс-службе ЗСО. - Назову, что удалось сделать в Челябинской области. Закрыта челябинская городская свалка, которая работала с 1949 года. К завершающей стадии подходят работы по ее рекультивации. В середине следующего года планируется запустить и полигон, и мусоросортировочный комплекс в Магнитогорске. Старая свалка в городе металлургов будет рекультивирована как и челябинская. Муниципалитетами области начата работа по подготовке проектов рекультивации еще 20 свалок. Увеличивается количество контейнерных площадок".

Вопросы состояния атмосферного воздуха, которые тоже были упомянуты в ходе общения магнитогорской журналистки и Путина, также актуальны. "Мы все здесь живем, дышим этим воздухом. Два самых крупных города региона – Челябинск и Магнитогорск с 1 января этого года стали участниками эксперимента по квотированию выбросов. Основная цель мероприятия – снизить на 20 процентов выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в этих городах. Впервые в регионе создана территориальная система наблюдения за воздухом, которая включает 18 стационарных постов и передвижные лаборатории. Готов к открытию Центр сбора и обработки данных о его состоянии", - добавил Владимир Мякуш.

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Владимир Мякуш прокомментировал "магнитогорскую тему" в пресс-конференции Путина

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Теги: Владимир Мякуш, Владимир Путин



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