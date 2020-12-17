18 Декабря 2020
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Политика Челябинская область
Владимир Мякуш (2020) | Фото: zs74.ru

Мякуш: Южный Урал поддерживает курс Путина на доступность медицинских услуг

Владимир Мякуш прокомментировал итоги пресс-конференции Президента России Владимира Путина. Спикер ЗСО отметил, что в этом году большой пласт вопросов посвящен теме борьбы с коронавирусной инфекцией.

"И это понятно – сейчас это самая острая проблема, которая затронула всех нас, нанесла ущерб многим сферам деятельности, изменила наш образ жизни. Главный вопрос сегодня, и это отметил президент, отвечая на вопросы, – обеспечение стопроцентной доступности для населения медицинских услуг. На это руководство страны обращает пристальное внимание. За месяцы борьбы с пандемией коронавируса в стране построено 40 специализированных центров, в том числе десять в регионах. Один из них – современный областной инфекционный центр построили под Челябинском за рекордные 74 дня. В нем развернули 482 койки. В центре организовано в первую очередь лечение тяжелых больных. Губернатор Алексей Текслер своевременно принял решение о его строительстве, депутаты Законодательного собрания поддержали его в этом. С вводом больницы часть нашей ковидной базы вернули в плановую медицину", - сказал Владимир Мякуш.

Челябинский областной инфекционный центр(2020)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Челябинской области

Президент ответил и на другие вопросы, которые связаны с лекарственным обеспечением, онлайн обучением, ростом цен на продукты, заработной платой, выплатой пособий семьям с детьми. Поступили вопросы, посвященные международной политике. "Не все вопросы были "удобными", были и провокационные. Но глава государства показал, что он в курсе всех проблем регионов и страны в целом и дал ответы на все интересующие темы", - добавил спикер регионального парламента.

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Мякуш: Южный Урал поддерживает курс Путина на доступность медицинских услуг

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Теги: Владимир Мякуш, Владимир Путин



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