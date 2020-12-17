Путин объяснил, почему Россия не распечатывает ФНБ

Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему Россия не распечатывает главную "кубышку" страны - Фонд национального благосостояния.

По словам президента, ФНБ вырос на 80%, в том числе за счет курсовой разницы. Но это не значит, что Россия готовится к каким-то потрясениям, добавил Путин.

Этот ресурс - подушка безопасности, которая должна быть, и государство ей пользуется, но аккуратно, пояснил он в ходе ежегодной пресс-конференции.

К примеру, часть средств ФНБ идет на соцрасходы бюджета: выплаты врачам, поддержка пострадавших секторов экономики.