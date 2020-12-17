17 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Власти Челябинской области отреагировали на вопрос Путина о выбросах в Магнитогорске

В правительстве Челябинской области рассказали о планах по строительству полигона ТКО в Магнитогорске после вопроса на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на пресс-конференции журналистка из Магнитогорска задала вопрос о "мусорной реформе". По ее словам, в городе в 2015 году было подписано концессионное соглашение о строительстве полигона и разработан проект, но он затормозился и строительство началось только сейчас.

В пресс-службе губернатора Челябинской области рассказали, что концессионное соглашение с АО "Управление отходами" о строительстве полигона в Магнитогорске было заключено еще в 2015 году, но до 2019 года работы фактически не велись. По поручению губернатора этот процесс был активизирован. В настоящий момент идет активное строительство. Запустить полигон и мусоросортировочный комплекс планируется в середине 2021 г. После этого свалку в Магнитогорске рекультивируют.

Президент заинтересовался качеством воздуха в Магнитогорске.

"Здесь один из обращающихся граждан пишет о том, что происходит в Магнитогорске с выбросами в атмосферу. Для меня это, честно говоря, несколько даже неожиданно, потому что я знаю, что "Магнитка" вкладывала в последние годы достаточно много средств, ресурсов в обновление производства именно для того, чтобы уменьшить количество выбросов, и оно реально, по имеющимся у меня сведениям, уменьшалось. И вот здесь вдруг такое обращение", - подчеркнул глава государства.

В пресс-службе губернатора отметили, что в 2019 г. в Магнитогорске была активизирована работа по сокращению выбросов. Заключено соглашение о сокращении выбросов с ММК на период до 2024 г. В результате выбросы должны снизиться на 27,195 тыс. тонн в год.

В настоящий момент построена и введена в эксплуатацию новая аглофабрика, в 2020 году произведена реконструкция и строительство аспирационной системы доменной печи №2. За этот период выбросы снизились на 2,31 тыс. тонн. В результате значение комплексного индекса загрязнения атмосферы для города в 2019 году соответствовало градации "высокий" уровень загрязнения. Ранее этот показатель был "очень высокий".

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Власти Челябинской области отреагировали на вопрос Путина о выбросах в Магнитогорске

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Теги: экология, выбросы, Магнитогорск, полигон, ТКО, Владимир Путин,



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